Prokuratura nie zajmie się wicemarszałek Senatu. Odmówiła wszczęcia śledztwa

Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez wicemarszałek Senatu Marię Koc, podczas grudniowego głosowania nad ustawą likwidującą próg składek na ZUS. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła Nowoczesna.

Wicemarszałek Senatu Maria Koc, która prowadziła obrady, zarządziła przerwę obwieszając: "nie mamy kworum". Gdy przerwa się skończyła, wicemarszałek stwierdziła jednak, że kworum było. Jak to ustaliła? Wicemarszałek oznajmiła, że przejrzała nagranie z monitoringu sali plenarnej.

"Dotychczas w Senacie nie doszło do tak drastycznego złamania prawa, aby osoby, które nie brały udziały w głosowaniu zostały wliczone do kworum. Złożyłem stosowny protest. Na załączonym poniżej protokole do głosowania jest 48 głosujących senatorów" - napisał na swoim profilu na Facebooku były marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.