Prokuratura chce postawić zarzuty Stefanowi Niesiołowskiemu

Prokurator Generalny przesłał do Marszałka Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Stefana Niesiołowskiego do odpowiedzialności karnej - poinformowała Prokuratura Krajowa.

Zarzuty dla Niesiołowskiego mają dotyczyć popełnienia przestępstwa o charakterze korupcyjnym - poinformowała w komunikacie Prokuratura Krajowa. "Dlatego na wniosek prowadzącego śledztwo Łódzkiego Wydziału, Prokurator Generalny przesłał do Marszałka Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej" - czytamy w komunikacie.

"Bogdan W. i Wojciech K. umawiali kobiety na spotkania ze Stefanem Niesiołowskim, organizowali miejsca, w których dochodziło do zbliżeń, organizowali transport dla kobiet i wypłacali im wynagrodzenie za usługi seksualne na rzecz posła. Do takich zdarzeń doszło co najmniej trzydziestokrotnie" - czytamy w oficjalnym komunikacie Prokuratury Krajowej.