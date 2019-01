Michał Kamiński broni Niesiołowskiego. "Banda podniosła na niego rękę"

Stefan Niesiołowski miał przyjmować łapówki w postaci usług seksualnych - ustalili śledczy. W jego obronie stanął Michał Kamiński. "Banda podniosła dziś rękę na Stefana Niesiołowskiego" - pisze poseł z PSL-UED.

"Chcę, żeby to wybrzmiało głośno. I nie wstydzę się mojego wzruszenia i poruszenia faktem, że banda podniosła dziś rękę na Stefana Konstantego Niesiołowskiego. Człowieka, który całym życiem doświadczył, że chce budować Wolną Polskę, a nie w tej Polsce wieżowce" - napisał na swoim profilu na Facebooku poseł Michał Kamiński.

"Kostuś siedział w komunistycznym pierdlu w początku lat 70-tych. Znam go od roku 1989. Jasne, że czasem się spieraliśmy, ale w większości przypadków to on miał rację, nie ja" - dodał polityk