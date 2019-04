Prokuratura chce postawić zarzuty matce noworodka znalezionego w lesie

Biegli ustalili nowe fakty ws. noworodka, którego znaleziono martwego w lesie pod Zgierzem. Dziecko zginęło dopiero po narodzinach. Prokuratura chce postawić zarzut zabójstwa dziewczynki jej 37-letniej matce.

- Ze wstępnych ustaleń posekcyjnych wynika, że dziewczynka urodziła się żywa, była prawidłowo rozwinięta i zdolna do samodzielnego życia poza organizmem matki - powiedział w piątek Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Śmierć noworodka. Kobieta nie chciała powiedzieć, że urodziła

Funkcjonariusze przewieźli ją do szpitala na badania. Ustalono, że do porodu doszło kilka dni wcześniej. Kobieta ostatecznie to potwierdziła i wskazała policji miejsce, w którym zakopano dziecko.