Prokuratura bada zniszczenie torfowiska na Lubelszczyźnie

W Starym Stręczynie na Lubelszczyźnie doszło do zniszczenia torfowiska, gdzie odkryto wymierający gatunek mchu - bagiennik żmijowaty. Jak informuje TVN24, przyrodnik Jan Kucharzyk odkrył w maju 2023 r. na tym terenie 15-20 decymetrów kwadratowych darni, które do września 2024 r. zmniejszyły się do mniej niż centymetra kwadratowego.