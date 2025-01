Jak dodaje, do czasu przejścia w stan spoczynku prokurator Rutkowska-Szmydyńska otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej sędziego Sądu Najwyższego oraz dodatek za wysługę lat w wysokości 20 proc. Wynagrodzenie zasadnicze wynosi ok. 25 tys. zł. Z kolei 20 proc. dodatku to ok. 5 tys. zł. W sumie jest to ok. 30 tys. zł brutto.