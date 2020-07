Projekt zmiany Konstytucji RP. Andrzej Duda złożył swój podpis

Zobacz też: Ułaskawienie pedofila. Barbara Nowacka: Ułaskawienie prezydenta to nie sprawa rodzinna

Ubiegający się o reelekcję prezydent wskazał, że zgodnie z proponowanym przez niego zapisem, małoletniego nie może przysposobić osoba, która pozostaje we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci. Podkreślał, że projekt ten nie dotyczy rodzicielstwa biologicznego.

- Ogromnie się cieszę z tego, że realizuję nadal to, co założyłem od samego początku mojej prezydentury, a co było moim celem także jeszcze zanim zostałem Prezydentem RP - wspierać polską rodzinę, chronić polskie dzieci, działać tak, aby polskie społeczeństwo mogło się jak najlepiej rozwijać – mówił.