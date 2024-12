Program EU4Health to największy w historii program zdrowotny Unii Europejskiej

Budżet EU4Health na lata 2021-2027 to równowartość prawie 19 mld zł. Pieniądze z programu są przeznaczone na różne inicjatywy, które wspierają systemy ochrony zdrowia państw członkowskich. To chociażby poprawa dostępu do opieki zdrowotnej, transformacja cyfrowa czy rozwiązania legislacyjne. To również promocja zdrowia i profilaktyka, zwłaszcza w kontekście chorób nowotworowych. Program skupia się też na zapobieganiu i reagowaniu na zagrożenia zdrowia, które mogą dotykać wielu krajów i szybko się rozprzestrzeniać. Kolejnym zadaniem programu jest zapewnienie dostępnych i przystępnych cenowo leków.