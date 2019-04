Prognoza pogody. Wielka Sobota przyniesie bardzo wysokie temperatury. Na termometrach zobaczymy nawet 21 st. C

Prognoza pogody na Wielką Sobotę może wywołać uśmiech na wielu twarzach. Temperatura we Wrocławiu osiągnie nawet 21 st. C. W pozostałych częściach kraju będzie równie ciepło i słonecznie. Wyjątkiem będzie Gdańsk.

Prognoza pogody na Wielką Sobotę. Ciepło i słonecznie w większości kraju. (Fotolia)

Prognoza pogody na Wielką Sobotę – Warszawa

Pogoda w Wielką Sobotę zachęci do przedświątecznych spacerów. Przez cały dzień utrzymają się wysokie temperatury. Niestety od godziny 14 niebo będzie zasłonięte gęstymi chmurami.

O godzinie 8 rano termometry w Warszawie wskażą 7 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie nawet 10 st. C. Popołudnie będzie jeszcze cieplejsze. O godzinie 14 słupki rtęci wzrosną do 19 st. C, a temperatura odczuwalna utrzyma się na poziomie 17 st. C.

Ciśnienie w ciągu dnia nieznacznie spadnie. Rano barometry wskażą 1021 hPa, a wieczorem będzie to 1015 hPa. Prędkość wiatru osiągnie dziś maksymalnie 10 km/h.

Prognoza pogody na Wielką Sobotę – Kraków

W Wielką Sobotę pogoda w Krakowie zachwyci bezchmurnym niebem i nawet 20 st. C.

Ciepło będzie od początku dnia. Już o godzinie 8 rano termometry odnotują 8 st. C, a odczuwalne będzie 7 st. C. Najwyższa temperatura zostanie odnotowana około godziny 14. Słupki rtęci i temperatura odczuwalna wzrosną wtedy do 20 st. C. Ciepło będzie również wieczorem. O godzinie 20 termometry pokażą 16 st. C, a odczuwalne będzie 14 st. C.

Ciśnienie w Krakowie wyniesie ok. 1000 hPa. Do wypoczynku poza domem zachęci również delikatny wiatr. Jego prędkość nie powinna dziś przekraczać 10 km/h.

Prognoza pogody na Wielką Sobotę – Wrocław

Wrocław będzie dziś najcieplejszym miastem w Polsce. Popołudniu temperatura przekroczy tu 20 st. C. W ciągu dnia synoptycy nie przewidują silnego wiatru, dzięki czemu wysoka będzie również temperatura odczuwalna.

O godzinie 8 rano termometry we Wrocławiu wskażą 9 st. C, a odczuwalne będzie nawet 12 st. C. Jeszcze cieplej będzie popołudniu. O godzinie 14 słupki rtęci wzrosną nawet do 21 st. C. Tyle samo wyniesie temperatura odczuwalna. Pogodnie i bardzo ciepło zapowiada się również wieczór. O godzinie 20 na termometrach zobaczymy 17 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie ok. 15 st. C.

Ciśnienie w ciągu dnia spadnie z 1020 hPa (rano), do 1014 hPa (wieczorem). Przez większość dnia prędkość wiatru utrzyma się na poziomie 5 km/h. Dopiero wieczorem wzrośnie do 10 km/h.

Prognoza pogody na Wielką Sobotę – Gdańsk

Wielka Sobota w Gdańsku nie będzie tak pogodna, jak w pozostałej części kraju. Temperatury będą tu znacznie niższe. Mieszkańcy Gdańska nie powinni wyczekiwać zbyt wielu chwil ze słońcem. Synoptycy przewidują na dziś całkowite zachmurzenie.

O godzinie 8 rano termometry pokażą 6 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 5 st. C. Nieco cieplej powinno być popołudniu. Około godziny 14 słupki rtęci wzrosną do 14 st. C, a odczuwalne będzie 10 st. C.