Prognoza pogody. Przymrozki w całej Polsce. Co z tą wiosną?

Za nami wyjątkowo mroźna noc i poranek ostatniego dnia kalendarzowej zimy. Synoptycy mają jednak dobre informacje: pogoda dostosuje się do nadejścia wiosny. Przed nami uderzenie ciepła. W weekend termometry w cieniu pokażą niemal 20 st. C.

Najcieplej będzie w sobotę wczesnym popołudniem, a w niedzielę czeka nas znaczne ochłodzenie (ventusky.com/twitter.copm/screen)

Poranek przynosi nam nad całą Polską niemal czyste niebo, ale także ujemne temperatury. O godzinie 6 rano np w Łodzi notowaliśmy -4,1 st. C, a w Katowicach -4,8 st. C. Najzimniej oczywiście na Kasprowym Wierchu, gdzie temperatura spadła poniżej -11 st C. Na Śnieżce było -7,2 st. C (wszystkie dane IMGW).

W ciągu dnia, temperatura wzrośnie do 6 st. C na Warmii i Mazurach, 8 st. C na przeważającym obszarze Polski i 10 st. C na zachodzie.

Obecnie jesteśmy w oddziaływaniu dość rozległego układu wyżowego, który widoczny jest na zachodzie Europy. To on przyniósł nam rozpogodzenia i szybki spadek temperatury.

Minimum 17 na plusie, a w słońcu dużo więcej

Układ ten stopniowo będzie przesuwał się na południe Europy, zmieniając cyrkulację powietrza na zachodnią i południowo-zachodnią. Oznacza, to przede wszystkim znacznie wyższe temperatury.

W środę wieczorem witamy astronomiczną wiosnę, ale największą zmianę w pogodzie odczujemy w weekend.

W sobotę prognozowana temperatura na południu oraz w centrum Polski może sięgnąć 16-17 st C. Nie jest wykluczone, że owe wartości zostaną przekroczone. Na niebie będzie niewiele chmur - jedynie poranki mogą raczyć nas mgłami i zamgleniami.

Ciepło już zdążyło nas przyzwyczaić, że trwa jedynie chwilę. Tak będzie prawdopodobnie i tym razem. W niedzielę już tylko na krańcach Polski południowej i południowo-wschodniej nadal będzie 16-17 st. C. Na pozostałym obszarze jedynie od 7 do 10 st. C.