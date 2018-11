Prognoza pogody. Pokrywa śnieżna w niedzielę, zaskoczenie po weekendzie

To prawie pewne, że w weekend nad Polską pojawią się pierwsze opady śniegu. Jaka będzie pogoda na następne dni? Jak wynika z prognoz, najpierw na środę planowany jest intensywny deszcz. Potem do naszego kraju wróci arktyczne, mroźne powietrze.

Ponieważ trajektoria takiego ośrodka nie jest do końca pewna, nie można w pełni przewidzieć w jakich regionach jaki rodzaj opadu wystąpi. Po “Genuenie”, wietrze halnym i ociepleniu widać kolejny zwrot. Tym razem do głosu dojść powinien rozległy wyż skandynawski z wgniatającym się w kierunku południowo-wschodnim klinem. Dodatkowo z północno-wschodniej Rosji zacznie “spływać” kolejny niż. Pomiędzy tymi ośrodkami znajdzie się idealna droga do napływu mroźnej masy powietrza. Nie jest wykluczone, że ujrzymy całodobowy mróz.

Co do opadów, wszystko zależy od rozmieszczenia i wędrówki układów i frontów, które te opady przynoszą. Jedne wiązki prognostyczne dają szczególnie dzieciakom szanse na spore opady śniegu, drugie nie widzą go wcale. Taka niejasna sytuacja jest częsta w naszych szerokościach geograficznych, stąd dość wysokie ryzyko nagłej zmiany prognoz. Póki co przygotujmy się na lekko zimową niedzielę, deszczową i cieplejszą środę (czas dotarcia niżu może ulec zmianie), a następnie większe spadki temperatur.