Prognoza pogody. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

Wietrzny początek weekendu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Jednak już w niedzielę czeka nas znaczna poprawa pogody. Temperatura poszybuje w górę.

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia dla kilku województw (WXCharts)

Z prognoz długoterminowych wynika, że po ciepłej i pogodnej niedzieli już w poniedziałek od północnego-zachodu w głąb kraju pogoda zacznie się stopniowo psuć i we wtorek już prawie w całym kraju będzie pochmurno i deszczowo.

Jednak optymistycznym jest to, że pogorszenie pogody potrwa tylko dwa dni - prognozują synoptycy Cumulusa.

Już od środy (do soboty) dostaniemy się pod wpływ pogodnego ośrodka wyżowego, który wędrując od zachodniej przez środkową po południowo-wschodnią Europę w niemalże całym kraju przyniesie ładną, słoneczną aurę. Jedynie na północy Polski oddziaływać będą strefy frontowe przynoszące chmury i opady deszczu.

Na dodatek z dnia na dzień będzie coraz cieplej i o ile jeszcze w środę będzie dość chłodno, bo termometry wskażą od 8 do 11 stopni, to już w czwartek ponownie przekroczą 10 kreskę i oscylować będą w okolicach 13 - 15 stopni, a w sobotę na zachodzie nawet do 17 stopni.

Prognoza pogody na sobotę W sobotę pogodę w kraju kształtować będzie zatoka niżowa związana z niżami znad Skandynawii i krajów nadbałtyckich.

Przez Polskę szybko z zachodu na wschód przemieszczać się będzie strefa frontu atmosferycznego. Z kierunków zachodnich (przejściowo) napływać będą chłodniejsze i wilgotne masy powietrza pochodzenia atlantyckiego.

Przez cały dzień na północy, wschodzie i w centrum kraju będzie pochmurno i występować będą opady deszczu.

Natomiast w zachodniej i południowej Polsce (w pasie od Zachodniopomorskiego po Dolny Śląsk oraz od Dolnego Śląska po Małopolskę) do południa będzie jeszcze pogodnie, w miarę słonecznie i bez opadów, niestety już po południu niebo przykryją frontowe chmury, które przyniosą opady deszczu, tutaj pochmurno i deszczowo będzie do końca dnia. W górach popada mokry śnieg, a na przedgórzu popada deszcz ze śniegiem.

Prognoza pogody. Ostrzeżenia Z kierunków zachodnich będzie wiał wiatr umiarkowany do słabego 28 – 15 km/h, okresami porywisty do 65 – 40 km/h. Wysoko w górach będzie osiągał do 90 km/h.

Do południa porywy wiatru będą silniejsze do 75 – 65 km/h. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia.

Prognoza pogody. Temperatura Termometry w ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju wskażą od (+6) do (+9) st. C. Chłodniej będzie na przedgórzu, tutaj od (+1) do (+4) st. C.

Jednak już jutro czeka nas zmiana pogody. Według najnowszych prognoz niedziela będzie najcieplejszym dniem marca. Temperatura poszybuje w górę i będzie nawet ponad 20 stopni.

