Prognoza pogody na Wszystkich Świętych. Jest zaskoczenie

Pogoda ostatnio nie rozpieszcza. Silny wiatr i deszcz dają nam się we znaki. Od Wszystkich Świętych dzieli nas dokładnie tydzień i do tego czasu sporo się zmieni. Będzie cieplej.



Pogoda w dniu Wszystkich Świętych (1 listopada) - kiedy ze względu na duży ruch na drodze warunki atmosferyczne są szczególnie ważne - ma okazać się łaskawa. Według prognoz termometry wskażą od 14 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju do 20 st. C na Podkarpaciu.

Średnia temperatura w dzień w Warszawie wyniesie 17 st. C . Dopiero w nocy pojawią się opady. Wiatr w dzień wiał będzie ze średnią prędkością 18 km/h, w porywach do 47 km/h.

W Dzień Zaduszny, 2 listopada, ma być w kraju nieco chłodniej. Na północnym wschodzie możemy spodziewać się 13 st. C, w centrum i na południowym zachodnie - 15 st. C, a na południowym wschodzie - 16 st. C.