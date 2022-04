Prognoza pogody na środę. Polska pod wpływem niżu Renata

W nocy dalszy ciąg opadów

Nocą przewidujemy najwięcej deszczu w tych samych regionach, co w ciągu dnia, co oznacza, że najpogodniej będzie na Pomorzu Zachodnim i na południowym wschodzie. Nie musimy obawiać się przymrozków, bowiem temperatura obniży się co najwyżej do 4-5 st. C. na południowym wschodzie i ok. 6-7 st. C. w głębi kraju. Wiatr powieje ze zmiennych kierunków słabo i umiarkowanie.