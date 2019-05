Prognoza pogody na dziś – środa 22 maja. Sprawdź prognozę pogody dla największych miast w Polsce

Prognoza pogody na dziś (środa 22 maja) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Prognoza pogody na dziś – Warszawa

Pogoda w Warszawie w środę przyniesie nieco niższą temperaturę. Słupki rtęci po raz pierwszy od kilku dni spadną poniżej 20 st. C. W środę na termometrach będzie można zobaczyć 15-18 st. C. Nieco większym wahaniom będzie ulegała temperatura odczuwalna. Rano wyniesie ona 11 st. C, a po południu wzrośnie do 16-17 st. C. Niższa temperatura rano będzie związana z nieco silniejszym wiatrem. Jego prędkość może wtedy osiągać 20 km/h. Po południu spadnie ona do 15 km/h. Przez cały dzień będzie pochmurnie. Po południu i wieczorem nad Warszawą mogą przejść burze.