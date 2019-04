Prognoza Pogody na dziś – niedziela 14 kwietnia. Sprawdź, jaka będzie dziś pogoda w największych miastach w Polsce

Prognoza pogody na dziś (niedziela 14 kwietnia) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakich warunków pogodowych mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Prognoza Pogody na dziś – niedziela 14 kwietnia. (WP.PL)

Prognoza pogody na dziś – 14 kwietnia Warszawa

Pogoda w niedzielę przyniesie nieco cieplejsze powietrze. Ranek ponownie powita nas chłodem. Termometry pokażą 2 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie -4 st. C. Najcieplej będzie około godziny 17, kiedy to słupki rtęci wzrosną do 13 st. C, a temperatura odczuwalna wniesie 8 st. C. Przez cały dzień będzie pochmurnie. Nieliczne przejaśnienia mogą występować w godzinach 11-17.

Ciśnienie w Warszawie będzie dziś wynosiło 1012-1013 hPa. Prędkość wiatru osiągnie maksymalnie 18 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 14 kwietnia Kraków

Pogoda w Krakowie nie zachwyci dziś słoneczną aurą. Przez większość dnia niebo będzie przysłonięte przez gęste chmury. Przejaśnienia pojawią się między godziną 11 a 14.

O godzinie 8 rano termometry odnotują 6 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 1 st. C. Znacznie cieplej będzie popołudniu. O godzinie 14 temperatura wzrośnie do 14 st. C, a odczuwalne będzie 8 st. C.

Barometry w Krakowie wskażą 992 hPa. Spacerowiczom może dokuczać silny wiatr. Jego prędkość około godziny 14 prawdopodobnie przekroczy 25 km/h. W pozostałej części dnia utrzyma się na poziomie 15-18 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 14 kwietnia Wrocław

Pogoda przyniesie dziś delikatne ocieplenie również we Wrocławiu. Poranek powita mieszkańców temperaturą sięgającą 5 st. C (odczuwalny -1 st. C). W kolejnych godzinach będzie nieco cieplej. Najwyższą temperaturę termometry odnotują o godzinie 17. Słupki rtęci wskażą wtedy 13 st. C (odczuwalne 8 st. C).

Ciśnienie we Wrocławiu wyniesie dziś 1009 hPa. Prędkość wiatru przez większość dnia będzie wynosiła 18 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 14 kwietnia Gdańsk

Pogoda w Gdańsku po raz kolejny zachwyci bezchmurnym niebem. Niestety temperatury nie zachęcą do korzystania ze słonecznej aury.

Kurtki przydadzą się dziś przez cały dzień. O godzinie 8 rano termometry pokażą 3 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie -5 st. C. Popołudniu słupki rtęci wzrosną do 5 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie -5 st. C.