Prognoza pogody na dziś - 7 listopada. Wciąż ciepło i dosyć słonecznie

Jesień nie przestanie nas rozpieszczać. Środa będzie kolejnym pogodnym i ciepłym dniem. Deszcz pokropi jedynie na północnym wschodzie, a miejscami temperatura zbliży się nawet do 20 st. C.

Najcieplej będzie dziś we Wrocławiu (20 st. C), Krakowie (19 st. C) i w Katowicach (18 st. C). Nieco gorsza aura wystąpi w Suwałkach (11 st. C) i w Białymstoku (13 st. C).