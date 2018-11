Prognoza pogody na dziś - 6 listopada. Kolejny ciepły dzień, dużo słońca na zachodzie

Wtorek przyniesie nam wysokie temperatury i sporo przejaśnień. Słupki rtęci w żadnym rejonie Polski nie spadną poniżej 10 kresek, a deszcz spadnie jedynie na północnym wschodzie kraju.

Najcieplej będzie we Wrocławiu (19 st. C), Zielonej Górze i Katowicach (po 18 st. C). Najniższe temperatury wystąpią natomiast na północy i północnym wschodzie Polski - 13 st. C w Suwałkach, 14 st. C w Trójmieście oraz w Białymstoku.