Prognoza pogody na dziś - 30 grudnia. Ostrzeżenia synoptyków: "Yvette" nad Polską

Intensywniejsze opady deszczu, a w górach i na przedgórzu śniegu i deszczu ze śniegiem, porywisty wiatr, a do tego śliskie drogi w całym kraju - nad Polską przechodzi front atmosferyczny. To skutek aktywności niżu "Yvette".

W pasie zachodnim i wschodnim w niedzielę spadnie od 2 do 4 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni, a w pasie środkowym (od wschodniej części Zachodniopomorskiego, Pomorskiego i zachodniej Warmii przez Kujawy, wschód Wielkopolski, zachód Mazowsza i Łódzkie po Opolszczyznę, Śląsk i Małopolskę) od 6 do 8 litrów.

W prawie całym kraju (poza wschodnią Polską) porywy wiatru dochodzić będą do 60 km/h, a wysoko w górach (od Sudetów przez Beskidy po Tatry) do 80 km/h. Porywisty wiatr obniżał będzie temperaturę odczuwalną, a w górach powodował będzie zawieje i zamiecie śnieżne.

W ciągu dnia termometry wskażą od 3-5 st. C na wschodzie do 6-7 st. C na zachodzie kraju. Chłodnej będzie na przedgórzu: 0-2 st. C.