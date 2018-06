Prognoza pogody na dziś - 3 czerwca. Niedziela pod znakiem burz

IMGW ostrzegało w sobotę przed burzami. Jak będzie dziś? Lokalnie mogą pojawić się opady deszczu. Zawieje również porywisty wiatr, który może osiągnąć prędkość nawet do 80km/h.

Wiatr północno-zachodni do północnego, słaby i umiarkowany 10 - 25 km/h. Podczas burz porywisty do 60 - 80 km/h.

W ciągu dnia termometry wskażą od 22-25 st. C na południu do 26-28 st. C w pasie środkowym i północnym kraju.