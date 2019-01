Prognoza pogody na dziś - 15 stycznia. Pochmurno i wietrznie

Wtorek upłynie pod znakiem wietrznej i miejscami śnieżnej aury. Temperatura powietrza w całej Polsce będzie oscylować wokół zera, a słońce jedynie z rzadka będzie wyłaniało się zza chmur.

Najcieplej będzie w woj. zachodniopomorskim, gdzie termometry pokażą 5 kresek. W centrum od 2 do 0 st. C. Najchłodniejsza aura wystąpi na Lubelszczyźnie (-1 st. C) i Podlasiu (-2 st. C).