Prognoza pogody na dziś - 14 sierpnia. Niż "Pamela", gwałtowne burze i niższa temperatura

Pogodę w kraju kształtuje obecnie zatoka niżowa związana z układem, który przyszedł znad południowej Skandynawii i Bałtyku. Co to oznacza dla Polaków? Gwałtowne burze z gradem, a potem spadek temperatury. IMGW wydał ostrzeżenia.

Uważajmy zwłaszcza na najgwałtowniejsze burze z intensywnym deszczem i wiatrem do 70 - 85 km/h. Spodziewane są one głównie na wschodzie i na południowym - wschodzie Polski. Ostrzegamy zwłaszcza mieszkańców z terenu Warmii, Mazur, Podlasia, Mazowsza, Śląska, ale także województwa świętokrzyskiego. Gwałtowne burze pojawią się również na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.

Najcieplej będzie na południu Polski. Na Podkarpaciu termometry pokażą 32 st. C, w Lublinie - 30 st. C, a w Krakowie i Białymstoku 30 st. C. W innych miastach będzie nieco chłodniej, zwłaszcza w Szczecinie, gdzie termometry pokażą tylko 24 st. C.