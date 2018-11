Prognoza pogody na dziś - 1 listopada. Słonecznie, ale jest ostrzeżenie

Pogoda w dzień Wszystkich Świętych będzie sprzyjała wyjściu na cmentarz. Temperatury w całej Polsce przekroczą 15 stopni. Do tego będzie słonecznie. Sielankę zmąci jednak porywisty wiatr.

W całej Polsce będzie bardzo ciepło - termometry pokażą od 15 st. C w Gdańsku i Szczecinie do aż 21 st. C w Rzeszowie i 20 st. C w Krakowie. W centrum od 16 do 19 kresek. Na terenie całego kraju wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane.