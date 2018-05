Prognoza pogody na długi weekend. Ostrzeżenie przed zwrotnikowym upałem

Cały długi weekend będziemy się cieszyć prawdziwą wakacyjną pogodą. Synoptycy ostrzegają. Czekają nas zwrotnikowe upały i gwałtowne burze. Termometry pokażą nawet ponad 30 stopni w cieniu.

Środa, 30 maj

Będzie upalnie. W ciągu dnia termometry na przeważającym obszarze kraju wskażą od 27 do 30 st. C. Chłodniej będzie na przedgórzu, tam 23-25 st. C, a na Podhalu do 22.