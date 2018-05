Prognoza pogody: miesięczna norma opadów w cztery dni

Cieszmy się słońcem i błękitem nieba, bo wkrótce nie będzie nam dane ich oglądać. Nad Polską przez najbliższe dni będzie krążył niż, który przyniesie nam pochmurną, deszczową aurę. Synoptycy ostrzegają przed lokalnymi podtopieniami.

Prognoza pogody na najbliższe dni nie nastraja optymistycznie: grożą nam podtopienia (PAP, Fot: Darek Delmanowicz)

Przed nami naprawdę ostatnie chwile słonecznej aury. Już we wtorek po południu w całej Polsce przybędzie chmur i od czasu do czasu może popadać przelotny deszcz. W środę do Polski dotrze niż, który sprawi, że - jak ostrzega synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek - w ciągu czterech dni może spaść miesięczna norma opadów.

Najwięcej deszczu spadnie na Podkarpaciu, w Małopolsce, na Lubelszczyźnie i Kielecczyźnie. Według prognoz może to być nawet 80-100 litrów na metr kwadratowy.

Przed silnymi opadami deszczu ostrzega też IMGW, które prognozuje wydanie ostrzeżenia drugiego stopnia (w trzystopniowej skali) dla trzech województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Ostrzeżenia przed burzą, gradem i ulewami

W środę i w nocy ze środy na czwartek IMGW prognozuje wydanie ostrzeżeń I stopnia przed burzami i gradem dla siedmiu województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i łódzkiego.

Instytut prognozuje także wydanie ostrzeżeń przed silnymi opadami deszczu. Ostrzeżenie I stopnia ma obowiązywać dla województwa mazowieckiego i lubelskiego, II stopnia - dla wspomnianych już województw świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

W czwartek i w nocy z czwartku na piątek nadal będą obowiązywać ostrzeżenia II stopnia przed silnymi opadami deszczu dla trzech województw na południu kraju. Obowiązywać będzie także ostrzeżenie I stopnia przed burzami i gradem dla województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego.

Będzie chłodniej

Niż przyniesie nam nie tylko ulewne deszcze, ale i ochłodzenie. W środę w ciągu dnia termometry wskażą od 13 - 17 st. C na południowym wschodzie do 19 - 22 st. C w centrum, na zachodzie i na północny Polski.

W czwartek na przeważającym obszarze kraju słupek rtęci będzie wskazywał od 18 do 22 st. C. Chłodno - do 13 - 16 st. C - będzie na południowym wschodzie kraju.

W piątek chłodno, od 13 do 16 st. C, będzie na wschodzie kraju. W centrum, na zachodzie i południu kraju termometry wskażą od 18 do 22 st. C.

Źródło: IMGW, TVN Meteo, cumulus.wroc.pl