Prognoza pogody. Do soboty ładnie, ale w weekend gwałtowna zmiana pogody

Znaleźliśmy się między niżem znad wysp brytyjskich a wyżem znad Rosji. Jeszcze do piątku będzie słonecznie. Termometry pokażą nawet 20 stopni, ale wiosenną temperaturę będzie niszczył zimny wiatr. W sobotę gwałtowna zmiana.

Jeszcze we wtorek w ciągu dnia mimo słońca, temperatura odczuwalna spadła do około zera stopni. Wszystko za sprawą silnego i porywistego wiatru, który w Gdańsku osiągnął 72 km/h.

Temperatury będą wiosenne. W zachodniej, centralnej i południowej Polsce temperatura wzrośnie do 17 – 20 stopni, a w piątek na zachodzie nawet do 21 stopni.

Do czwartku nadal dokuczał nam będzie porywisty wiatr, w porywach do 35 – 65 km/h, który obniżał będzie temperaturę odczuwalną - prognozują dla WP synoptycy Cumulusa.