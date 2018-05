Prognoza pogody dla Polski. IMGW ostrzega przed upałami. "Zagrożenie zdrowia i życia"

Żar lejący się z nieba i gwałtowne burze - taka pogoda czeka Polaków w najbliższych dniach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał już w związku z tym ostrzeżenia I stopnia. Termometry na pewno wskażą ponad 30 stopni Celsjusza.



Na terenie woj. dolnośląskiego i opolskiego, może spaść nawet do 40 milimetrów deszczu na metr kwadratowy. Z kolei porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 70km/h. Będzie gorąco - temperatura do 32 st. Celsjusza, która w nocy spadnie do 15 kresek.