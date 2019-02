Prognoza pogody. Będzie coraz cieplej, w weekend nawet 11 stopni

Wszystko wskazuje na to, że do Polski nadchodzi odwilż. Po chwilowych przymrozkach, opadach deszczu i podmuchach porywistego wiatru w weekend na termometrach zobaczymy dodatnie temperatury.

Polska znajduje się w objęciach ośrodka wysokiego ciśnienia znad Czech. To za jego sprawą mamy do czynienia ze sporą ilością przejaśnień, szczególnie w Polsce południowej. To tam dzisiejszego poranka temperatura była najniższa. W Jabłonkach (Małopolskie) oraz w Paprotkach (Dolnośląskie) przyrządy pomiarowe wskazywały odpowiednio 10 oraz 7,8 stopnia.