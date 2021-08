Prognoza na jutro: chaos

Co to oznacza? Wyobraźcie sobie, że gotujecie na kuchence zupę, która coraz bardziej buzuje i co chwilę ktoś was ostrzega, że lada moment potrawa wykipi. Wasz doradca sugeruje zmniejszenie mocy palnika, uchylenie pokrywki, podmuchanie po wierzchu. Nic sobie z tego nie robicie, mimo że napływają do was coraz to nowe ostrzeżenia. Przeciwnie – podkręcacie palnik i szczelnie domykacie pokrywkę garnka. W końcu zupa kipi i zalewa całą kuchenkę. I w tym właśnie momencie teraz się znajdujemy.