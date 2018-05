"Profesor, a w głowie pustka". Niestosowny żart Pawłowicz o Wałęsie

Posłanka PiS drugi dzień z rzędu skoncentrowała swoją uwagę na Lechu Wałęsie. Wszystko przez wizytę byłego prezydenta u protestujących w Sejmie. Niestosowne żarty odbiły się szerokim echem wśród internautów. "Gdzie się pani wychowywała, w lesie?" - pytają.

O swojej wizycie w Sejmie Lech Wałęsa poinformował przed weekendem. Pawłowicz odniosła się do zapowiedzi na Twitterze. Naśladując i przedrzeźniając sposób mówienia byłego prezydenta zasugerowała, że sam jest niepełnosprawny i potrzebuje opiekuna.

"Profesor, a w głowie pustka"

Do sprawy odniósł się również rzecznik byłego prezydenta Mirosław Szczerba. "Ze względu na szacunek, jaki mam dla wszystkich kobiet, nie zniżę się do poziomu tego 'tweeta'" - napisał.

Zaskakujący apel do Wałęsy

W międzyczasie, w poniedziałek przed południem, Lech Wałęsa przyjechał do Sejmu. - Wezwaliście mnie, więc jestem (...). Chciałbym wnieść jakiś wkład do waszej walki - mówił do protestujących.