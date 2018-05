Lech Wałęsa podjął decyzję. Pojawi się u protestujących

Zastanawiał się, ale w końcu się zdecydował. Lech Wałęsa przyjedzie do Sejmu, by spotkać się z protestującymi osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami. Podał też konkretną datę.

"Informuję protestujących niepełnosprawnych i ich opiekunów że będę u Was (w Sejmie) w poniedziałek 21 maja" - napisał na Twitterze. Wcześniej przyznał, żePolacy piszą do niego, by przyjechał.