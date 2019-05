Profanacja krzyża w Kwidzynie. Jest zarzut

Mężczyzna podejrzewany o to, że złamał i podeptał krzyż w katedrze w Kwidzynie usłyszał zarzut obrazy uczuć religijnych. Do profanacji doszło w piątek. 44-latkowi grozi do 2 lat więzienia.

Zarzut obrazy uczuć religijnych usłyszał 44-letni mężczyzna (Shutterstock.com)

Proboszcz kwidzyńskiej katedry poinformował o incydencie we wtorek. Poza profanacją krzyża wiszącego w kruchcie świątyni, w kropielnicy znalazła się nieznana ciecz, prawdopodobnie alkohol.

Według nieoficjalnych informacji Radia Gdańsk podejrzany 44-latek został zatrzymany już we wtorek wieczorem. Noc spędził w policyjnej celi, a w środę usłyszał zarzut. Domniemany sprawca wchodził już wcześniej w konflikt z prawem.

Podejrzany nie przyznał się

Jak powiedziała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie sierż. sztab. Anna Filar, podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Złożył też wyjaśnienia, ale o ich treści policja nie informuje.

Proboszcz katedry, ks. Ignacy Najmowicz apelował o modlitwę w intencji sprawców tego zdarzenia z prośbą o przebaczenie i nawrócenie. - Nie wiemy, co kierowało takimi ludźmi. Nie wiemy, czy dokonał tego szaleniec, osoba chora, czy opętana. Musiał się jednak kierować jakąś nienawiścią - powiedział duchowny w rozmowie z "Gościem Niedzielnym".