Prof. Simon o słowach Andrzeja Dudy: "Niepotrzebne i kompromitujące prezydenta wypowiedzi"

- Zdjęcia z Kołobrzegu i Władysławowa budzą przerażenie, a to, co dzieje się w restauracjach i hotelach przechodzi wszelkie pojęcie. Pięknie przestrzegaliśmy restrykcji przez pewien okres czasu, a potem odpuściliśmy – mówił w TVN24 prof. Krzysztof Simon, szef oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. - Musimy przestrzegać restrykcji inaczej osoby starsze masowo się zakażą - dodawał.

Prof. Simon odniósł się też do zaprzysiężenia Andrzeja Dudy, które ma odbyć się w czwartek. - Nie chcę komentować posunięć rządu i władzy, niemniej jednak to uroczystość, która odbywa się na otwartej przestrzeni i z dystansem to w porządku. Jeżeli jednak odbywać się będzie w zamkniętej Sali, może to skończyć się źle - stwierdził ekspert.