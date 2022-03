Prof. Marian Zembala nie żyje. Wzruszający wpis syna

Prof. Marian Zembala jako pierwszy dokonał przeszczepu płuco-serca

Prof. Marian Zembala należał do najwybitniejszych polskich kardiochirurgów. Od roku 1993 kierował Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Do pracy w placówce przekonał go prof. Zbigniew Religa. Obaj należeli do zespołu, który przeprowadził pierwszą udaną transplantację serca w Polsce.