Prof. Łętowska o zapowiedzi Donalda Tuska. "To byłby horror"

- Więc to jest coś zupełnie nieporównywalnego do tego, co istnieje u nas w tej chwili i mam wrażenie, że złą przysługę uczynił pan premier, po pierwsze nie akcentując tej łączności pomiędzy pewnym pomysłem polityczno-propagandowym a tym, jak to miałoby być opracowane prawnie, dlatego że wzburzył tym - i słusznie - tych wszystkich, dla których prawa człowieka nie są obojętne - zaznaczyła. - Przyjęto, że to, co pan premier zaproponował, to jest zawieszenie praw człowieka i zobowiązań międzynarodowych Polski, które Polskę wiążą.