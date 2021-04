Prof. Flisiak po spotkaniu Rady Medycznej: zgodziliśmy się, że na luzowanie obostrzeń jest za wcześnie

Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się dziś do działającej przy KPRM Rady Medycznej o wydanie opinii ws. ewentualnego luzowania obostrzeń. Jak przekazał WP członek tego gremium prof. Robert Flisiak, Rada zarekomendowała rządowi, by na razie utrzymać obecne restrykcje. Były też głosy, by obostrzenia luzować regionalnie.

Prof. Flisiak po spotkaniu Rady Medycznej: zgodziliśmy się, że na luzowanie obostrzeń jest za wcześnie Źródło: East News , Fot: JERZY DOROSZKIEWICZ