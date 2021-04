Prof. Flisiak: Znieść maseczki wcześniej. Ale jedna rzecz bardzo niepokoi

Luzowanie obostrzeń. Ekspert ocenia ruch rządu

Prof. Flisiak ma obawy. Przestaniemy się szczepić?

- Boję się tylko jednego, że gdy wyda się nam, że wirusa już nie ma, to kolejki, które w tej chwili ustawiają się do szczepienia, znikną i społeczeństwo przestanie się szczepić. Ci co się nie zaszczepili stwierdzą "a przeciw czemu?", a potem będziemy mieli kolejną falę zakażeń wraz z pójściem do szkół dzieci we wrześniu" - przestrzegł.