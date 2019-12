Prof. Adam Strzembosz gorzko o reformie sądownictwa. "Gratuluję"

Były prezes Sądu Najwyższego prof. Adam Strzembosz ostro skrytykował przegłosowaną przez posłów PiS ustawę dającą możliwość dyscyplinowania sędziów za krytykę władzy. - Gratuluję - kpił.

Prof. Strzembosz ostro odniósł się także do zmian wprowadzonych ws. Sądu Najwyższego. - Powstała izba do specjalnych pouczeń, która może uchylić każde orzeczenie, także te w ramach kasacji. Właściwie teraz mogą uchylić wszystko. Właśnie na tym polega demokracja. (...) Kiedyś losowano w Sądzie Najwyższym skład 7 sędziów. Teraz o wszystkim zdecyduje jeden sędzia. Dodatkowo losowanie przeszło w ręce prezesa izby. Gratuluję - ironizował.

Były prezes SN skomentował także sytuację w Sejmie. Prof. Strzembosz nie ma najlepszych skojarzeń. - Wszyscy liczyli na nowe otwarcie w Sejmie. Teraz jest wspaniale, bo czas na pytania wzrósł do minuty. Są dyskusje nocne… ja już nie wiem, czy to jest stan wojenny? To wszystko ośmiesza Sejm, to absolutny rekord - ocenił.