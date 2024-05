Producent wycofuje z rynku szczepionkę na COVID-19

Skutki uboczne po szczepionce

Brytyjski dziennik "The Telegraph", który jako pierwszy poinformował o sprawie, podkreśla, że koncern złożył wniosek o wycofanie z rynku szczepionki na COVID-19 jeszcze 5 marca. Gigant farmaceutyczny zrobił to "kilka miesięcy po tym", jak po raz pierwszy w aktach sądowych przyznał, że szczepionka może wywołać skutki uboczne, jak krzepnięcie czy obniżenie ilości płytek krwi. We wtorek, 7 maja, postanowienie o wycofaniu produktu z rynku weszło w życie.