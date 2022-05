Proces księdza Dariusza Oko. Zapłaci sporą karę

Ksiądz Wolfgang F. Rothe opuszczał salę rozpraw z mieszanymi uczuciami. – Z jednej strony cieszę się, że nie doszło do uniewinnienia i że ksiądz Oko przeprosił za swoje wyrażenia, ale bardziej ucieszyłoby mnie jednak orzeczenie o winie. Byłoby ono czerwoną linią określającą, co można powiedzieć, a co nie – powiedział dziennikarzom po rozprawie. – Takie luki są chętnie wykorzystywane przez różne kręgi, aby rozszerzyć granice tego, co można powiedzieć – wyjaśnił.