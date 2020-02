Proboszcz z Jasionki ukradł prezerwatywy w Biedronce? Został zwolniony z obowiązków duchownego

Od tygodnia 1100 mieszkańców wsi Jasionka na Podkarpaciu nie mówi o niczym innym. Biskup wymienił proboszcza po tym, jak ks. Piotr W. miał zostać złapany na kradzieży prezerwatyw w Biedronce. – Baliśmy się o nasze córki, ale na szczęście biskup w końcu wysłuchał naszych próśb – mówi nam mieszkaniec Jasionki.

Prosiliśmy, by nas zrozumieli. Baliśmy się o nasze córki, dzieci w szkołach, ale wtedy nic to nie dało. Dopiero teraz się ruszyło – mówi mieszkaniec Jasionki.

We wsi nie mówi się o czym innym. - Gdy wyszło, że to proboszcz, zrobił się wielki szum. Tydzień temu w niedzielę na mszy głównej o 11:00 oficjalnie przedstawiono nam nowego proboszcza. Usłyszeliśmy, że poprzedni odszedł na własną prośbę i dostał rok na to, by przemyśleć swoją przyszłość – słyszymy od mieszkańców. - O kradzieży księdza jest głośno od kilku tygodni. Na oczy tego jednak nie widziałem. Ale biskup ekonom do nas przyjechał i powiedział, że jest wymiana proboszcza – mówi nam radny rady miejskiej w pobliskiej Dukli.