WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze matura + 1 matura próbna Przemysław Batorski 33 min. temu Próbna matura 2019 język obcy z Operonem. Odpowiedzi i pytania 21 listopada licealiści w całej Polsce napiszą trzecią próbną maturę z Operonem – z angielskiego i niemieckiego. Podajemy odpowiedzi i pytania z próbnego egzaminu dojrzałości z języka obcego na poziomie podstawowym. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Próbna matura 2019 język obcy z Operonem. Sprawdź odpowiedzi i pytania. (PAP/EPA) Próbna matura z języka angielskiego z Operonem. Odpowiedzi i pytania W czwartek uczniowie w całej Polsce pisali próbną maturę z angielskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym. Oba egzaminy zaczęły się o 9:00. Uczniowie mieli dwie godzinygodziny na udzielenie odpowiedzi. Trzy pierwsze zadania z matury próbnej z języka angielskiego z Operonem – w sumie 15 punktów z 50 do zdobycia w całym egzaminie – dotyczyło rozumienia ze słuchu. Uczniowie mieli wysłuchać między innymi czterech wypowiedzi na temat prima aprilis. Kolejna część próbnej matury z angielskiego to rozumienie tekstu pisanego. Licealiści czytali teksty na temat blogowania ("Reasons To Start Blogging"), czytania w języku obcym ("Reading In A Foreign Language) i ludzi szukających w amerykańskich Górach Skalistych skarbu o wartości 2 milionów dolarów, który zakopał niejaki Forrest Fenn w 2010 roku. Jedyną wskazówką dla śmiałków jest wiersz, który zapisał Fenn. Zadania od 7 do 9 obejmowały tak zwany Use of English – znajomość gramatyki i związków frazeologicznych. zadanie na próbnej maturze z języka angielskiego na poziomie podstawowym to pisanie. Uczniowie mieli opracować wpis na forum fikcyjnego portalu internetowego w ramach fikcyjnego konkursu. Wpis miał dotyczyć przydatnego gadżetu elektronicznego, a długość tekstu do napisania miała wynosić od 80 do 130 słów. Próbna matura z języka niemieckiego z Operonem. Odpowiedzi i pytania Próbna matura z języka niemieckiego miała podobną strukturę, co egzamin z angielskiego. W części rozumienia ze słuchu uczniowie mieli pokazać, że zrozumieli wypowiedź właścicielki firmy kosmetycznej. W zadaniach z rozumienia tekstu pisanego maturzyści mieli dopasować nagłówki do tekstu zatytułowanego "Jugendliche engagieren sich in ein Projekt" ("Nastolatkowie angażują się w projekt"). W kolejnym zadaniu wykazywali się zrozumieniem tekstów użytkowych i wpisu na blogu, a także dłuższego tekstu o życiu w internacie. Ostatnie zadanie na na maturze próbnej z niemieckiego obejmowało napisanie listu, a raczej e-maila do koleżanki Christiane – twórcy egzaminu znów wykonali ukłon w stronę nowych technologii. Uczniowie mieli wyrazić w e-mailu opinię o decyzji innej koleżanki, która chce po maturze zrobić roczną przerwę od nauki przed rozpoczęciem studiów. E-mail miał liczyć nie mniej niż 80 i nie więcej niż 130 słów. Próbna matura z angielskiego i niemieckiego. Modele odpowiedzi Modele odpowiedzi z próbnej matury z języka angielskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym sprawdzisz na stronie wydawnictwa Operon. Próbna matura z angielskiego i niemieckiego na poziomie rozszerzonym zacznie się o 14:00, a modelowe wyniki poznamy o 18:00. Masz news, zdjęcie lub film? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Borys Budka ostro o kandydaturze Jacka Jaśkowiaka w prawyborach prezydenckich w PO 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące