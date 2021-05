Kolejna awaria w służbie zdrowia. Lekarze krytykują

- Jest duży bałagan. Niedługo ruszają zapisy dla 16- i 17-latków na szczepienie, więc każdy drobiazg powoduje, że problem rozrasta się do ogromnej skali. My przestaliśmy mieć ochotę tłumaczyć się za każdym razem za ten system. Bo tak to wygląda, permanentnie musimy się za niego tłumaczyć. Lekarz lub pielęgniarka musi trzydzieści razy powtórzyć, że jest problem - przyznaje w rozmowie z WP dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych.