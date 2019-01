Próba porwania samolotu. Pasażer zażądał, by pilot leciał do Afganistanu

Pasażer samolotu, lecącego z Surgutu do Moskwy zażądał, by pilot zmienił trasę lotu i leciał do Afganistanu. Samolot musiał zawrócił i wylądował już na terenie Rosji.

Chodzi o samolot pasażerski Boeing-737 należący do Aerofłotu, który wyruszył z Surgutu o 13.00 czasu moskiewskiego. Na pokładzie było 75 osób, w tym pięcioro dzieci i siedmiu członków załogi.

Jak podają media, samolot zmienił trasę lotu i zawrócił. Maszyna wylądowała w Chanty-Mansyjsku na terenie Rosji.

Ze wstępnych informacji wynika, że mężczyzna, który chciał zmiany celu lotu to 41-letni Rosjanin. Miał też być już dobrze znany policji, wielokrotnie karany między innymi za kradzieże. Wbrew wcześniejszym doniesieniom, nie znaleziono przy nim broni.

Według nieoficjalnych informacji 41-letniego porywacza udało się przekonać, że samolot musi zatankować paliwo przed lotem do Afganistanu - informuje RMF FM.

W tej chwili na miejscu służby wyjaśniają, co się stało na pokładzie samolotu.