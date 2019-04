Prima Aprilis - 1 kwietnia 2019. W kwietniowy poniedziałek obchodzimy międzynarodowy dzień żartów. Sprawdź, jak świętować Prima Aprilis

Prima Aprilis 2019 – 1 kwietnia 2019. W kwietniowy poniedziałek świętujemy międzynarodowy dzień żartów. Zobacz, w jaki sposób należy obchodzić Prima Aprilis i jak nazywa się ten dzień w danym zakątku świata.

Prima Aprilis 2019 – 1 kwietnia 2019

Powszechnie wiadomo, że dzień żartów obchodzony jest w wielu krajach na całym świecie. Prima (dies) Aprilis w dosłownym tłumaczeniu z języka łacińskiego oznacza pierwszy dzień kwietnia. Jego obchody polegają na celowym usiłowaniu wprowadzenia kogoś w błąd, opowiadaniu dowcipów oraz wzajemnym prześciganiu w próbach sprawienia, aby to inni uwierzyli w coś nieprawdziwego. Bardzo prawdopodobne, że geneza tego święta ma związek z rzymskim zwyczajem, jakim były Veneralia. To właśnie w tym dniu dopuszczano kawały, żarty i wygłupy, a mężczyźni w perukach i damskim odzieniu tańczyli, wygłupiając się na ulicach.

Prima Aprilis – 1 kwietnia w Polsce i na świecie

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w krajach anglojęzycznych Prima Aprilis nazywa się „Dniem Głupców ( All Fools Day lub April Fool’s Day). W Wielkiej Brytanii, RPA i Australii wzajemne, żartobliwe oszukiwanie trwa jedynie do południa. W krajach germańskojęzycznych dzień ten nazywa się najzwyczajniej „1 kwietnia”, a robione wówczas dowcipy określa jako „Aprlischerz” lub „Aprilskämt”. Prima Aprilis w Rosji słynie jako „Dzień śmiechu”, a pierwszy żart kwietniowy żart w Moskwie, miał miejsce w 1703 rok. Wówczas heroldowie przechadzali się ulicami, zapraszając lokalnych mieszkańców na „wyjątkowy występ”. Gdy publika zaczęła masowo przybywać na wskazane miejsce, niespodziewanie uniesiono kurtynę, odsłaniającą napis „Pierwszy kwietnia – nie wierz nikomu”, na czym zakończyło się „przedstawienie. Prima Aprilis dotarł do Polski z Europy Zachodniej, przez Niemcy, w epoce nowożytnej, w XVI wieku. Z „modę staroletnią” został uznany w x XVII wieku. Wówczas zaczął być obchodzony w bardzo podobnej formie, jaka obowiązuje do dziś.