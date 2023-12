Jerzy Jachowicz ułaskawiony. Prezydent skorzystał z prawa

"Emerytowany dziennikarz, dziś już blisko 85-letni, został skazany za słowa użyte zgodnie ze sztuką dziennikarską i zawodowym profesjonalizmem (…) w konsekwencji tego ma do zapłacenia blisko 10 tysięcy złotych grzywny i kosztów sądowych, co prawie dla każdego dziennikarza w Polsce, a dla emerytowanego dziennikarza przede wszystkim, jest sumą naprawdę ogromną" - napisało CMWP SDP w piśmie do prezydenta Andrzeja Dudy 9 lutego 2023 roku.