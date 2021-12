Prezydent Poznania złamał nogę. Jazdę na wózku inwalidzkim porównał do zawodów sportowych

W połowie grudnia prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak złamał nogę. Powrót do pełnej sprawności zajmie mu wiele tygodni. Do tego czasu polityk jest skazany na poruszanie się na wózku inwalidzkim. Okazuje się, że wcale nie jest to takie proste. Prezydent Poznania podzielił się swoimi wrażeniami w mediach społecznościowych. Użył ciekawego porównania.