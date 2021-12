Kolejny wypadek na Kasprowym Wierchu. Podobny do wcześniejszego

To bardzo podobny wypadek do tego sprzed dwóch dni. Turystka poślizgnęła się w pobliżu obserwatorium astronomicznego na Kasprowym Wierchu. Najpierw spadła do Kotła Gąsienicowego, a później zjechała po stromym zboczu dalej, aż na szlak prowadzący w kierunku Suchej Przełęczy.