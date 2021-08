Prezydent straci kolejnego ministra? W tle posada ambasadora w Watykanie

Formalnie kandydata na ambasadora proponuje minister spraw zagranicznych w uzgodnieniu z premierem i prezydentem. Następnie MSZ występuje do państwa przyjmującego o wstępną akceptację. Jej otrzymanie pozwala MSZ na zwrócenie się do prezydenta z wnioskiem o nominację ambasadora. Zwrócenie się przez MSZ do sejmowej Komisji spraw zagranicznych o zaopiniowanie kandydata wynika z obyczaju.