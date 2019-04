Prezydent Gniezna zakazał Marszu Równości, decyzję uchylił sąd

Sąd Okręgowy w Poznaniu uchylił decyzję Tomasza Budasza (PO), który zakazał Marszu Równości w Gnieźnie. - Prawo do pokojowych zgromadzeń zaliczane jest do wolności konstytucyjnych - orzekł sąd.

Pierwszy w historii miasta Marsz Równości pod hasłem "Gniezno - pierwsza stolica równości" ma przejść w sobotę przez centrum miasta. Równocześnie do urzędu miasta wpłynęło 17 innych wniosków o publiczne zgromadzenia - w tym m.in. Młodzieży Wszechpolskiej.

Uchylona decyzja

Wniosek o uchylenie decyzji prezydenta miasta zgłosili organizatorzy marszu. - W państwie demokratycznym prawo wolności stanowi jedną z najważniejszych zasad. Jego ważnym elementem jest prawo do zgromadzeń - stwierdziła sędzia Katarzyna Jelewska-Sterczała. Dodała, że obowiązkiem władzy publicznej jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas podobnych wydarzeń.

Prezydentowi Gniezna przysługuje teraz prawo do odwołania się od czwartkowej decyzji sądu.

Przykład Lublina

Do podobnej sytuacji jak w Gnieźnie, doszło w zeszłym roku w Lublinie. Do tamtejszego urzędu wpłynęły dwa wnioski. Jeden z nich dotyczył zgody na pierwszy w historii miasta Marsz Równości. W kontrze do niego chciały przejść środowiska narodowe.